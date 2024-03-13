Снежный коллапс парализовал работу крупного аэропорта Казахстана

Дождь, а затем и снег, начавшиеся в Алматы минувшей ночью и продолжающиеся до сих пор частично повлияли на задержку ряда авиарейсов, как на вылет, так и на прибытие в Международном аэропорту южной столицы Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, согласно оnline-табло Международного аэропорта Алматы, сейчас задерживается 17 авиарейсов различных авиакомпаний: 8 на вылет и 9 на прибытие.

Во многих случаях задержки связаны с резким ухудшением погодных условий в мегаполисе. Дождь с переходом в снег начались в Алматы минувшей ночью, а снегопад продолжается до сих пор. И по прогнозам синоптиков закончится ближе ко второй половине дня.

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