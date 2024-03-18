Магия Новруза в Бакинском аэропорту: ковры, самолеты и национальные ценности

В преддверии праздника Новруз Международный аэропорт Гейдар Алиев преобразился в удивительное место, где культурные ценности встречаются с элементами авиации, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В рамках сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и ОАО "Азерхалча" на территории Бакинского аэропорта созданы уникальные инсталляции, отражающие богатство азербайджанской культуры. Декоры Новруза, вдохновленные элементами ковров, считающиеся главным символом национального наследия, демонстрируют разнообразие и богатство нашей культуры. Установленные здесь табло информируют гостей и пассажиров об истории и особенностях узоров и изображений, украшающих эти произведения искусства.

При входе в Бакинский аэропорт гостей встречает мистический воздушный транспорт- инсталляция "ковер-самолет" под открытым небом, перенося их в мир волшебства и фантазии. Царящая здесь атмосфера позволяет каждому посетителю погрузиться в удивительный мир национальных традиций и ценностей, познакомиться с культурным наследием нашей страны.

Ковроткачество, одно из древних народных промыслов Азербайджана, которое передается из поколения в поколение благодаря искусным женщинам-ковроткачихам, проживающим в различных уголках страны. Поддержка и признание их труда в области ковроткачества является важным шагом в сохранении этого ценного наследия для будущих поколений.

Добро пожаловать в Международный аэропорт Гейдар Алиев, где встречаются традиции и современность. С праздником Новруз!

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