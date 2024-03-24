Туристка побывала на пляже в Китае и рассказала об одной «пугающей» особенности

Французская туристка побывала на пляже китайского острова Хайнань и удивилась одной особенности - обилию камер видеонаблюдения. Об этом она рассказала в TikTok, на ролик обратило внимание издание Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На опубликованных в сети кадрах француженка Луиза сидит на песке на фоне фонарных столбов, на каждом из которых висит камера. "POV: вы находитесь на пляже в Китае. Конечно, через каждые 50 метров стоят камеры наблюдения", - подписала она ролик.

Пользователи сети в комментариях назвали эту особенность пляжного отдыха в Китае пугающей. "[Это] похоже на кошмар-антиутопию", "Большой Брат наблюдает", - написали они.

Но некоторые юзеры, наоборот, оценили наличие большого количества камер в общественных местах. "Я лучше буду смотреть на камеры наблюдения, чем увижу, как женщины подвергаются сексуальному насилию во время пробежки по пляжу", "Это потрясающе! В Австралии нельзя купаться, не опасаясь, что кто-то украдет ваши вещи", - признались комментаторы.

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