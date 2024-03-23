Авиакомпания Azerbaijan Airlines обратилась к пассажирам, вылетающим из Москвы

В связи с дополнительными мерами безопасности в Москве авиакомпания Azerbaijan Airlines просит пассажиров, вылетающих из российской столицы, прибывать в аэропорт за 3 часа до времени вылета.

"При обращении пассажиров с отказом от перевозки в связи с произошедшим трагическим событием в "Крокус Сити Холл", вылетающих в период с 23.03.24 по 25.03.24 включительно, разрешается вынужденное переоформление авиабилетов на 3 ближайших дня от первоначальной даты вылета с сохранением маршрута или вынужденный возврат полной стоимости перевозки", - говорится в сообщении авиакомпании.

Как отмечается, при возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected].

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