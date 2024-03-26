Пассажиры в красках описали полет в персональной каюте роскошного самолета

Муж и жена провели полет из Лондона в Доху, Катар, в персональной каюте бизнес-класса авиакомпании Qatar Airways и восхитились условиями. Свои впечатления от роскошного самолета они в красках описали в беседе с Daily Mail, передает Day.Az.

Путешественники отметили, что смогли насладиться лучшим шампанским и попробовать дорогие блюда, в том числе вареного лобстера с копченым лососем. Кроме того, их кресла можно было превратить в двуспальную кровать. "Но что меня особенно впечатлило, так это бортпроводники. Они так же хороши и компетентны, как и сотрудники лучших ресторанов", - заметила Харриет.

Вдобавок всем пассажирам рейса подарили дорожные наборы известного бренда, в которые входили крем для тела, бальзам для губ и стеклянный флакон духов, а также носки и маска для глаз.

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