Некоторые рейсы AZAL задерживаются

В связи с событиями на Ближнем Востоке некоторые рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines задерживаются по соображениям безопасности и из-за закрытия воздушного пространства ряда стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, задерживаются следующие рейсы:

Исламабад-Баку (J2 5144)

Даммам-Баку (J2 8210)

Дели-Баку (J2 058)

Дубай-Баку (J2 016)

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].

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