https://news.day.az/tourism/1651862.html Некоторые рейсы AZAL задерживаются
Некоторые рейсы AZAL задерживаются
В связи с событиями на Ближнем Востоке некоторые рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines задерживаются по соображениям безопасности и из-за закрытия воздушного пространства ряда стран.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines, задерживаются следующие рейсы:
Исламабад-Баку (J2 5144)
Даммам-Баку (J2 8210)
Дели-Баку (J2 058)
Дубай-Баку (J2 016)
При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр авиакомпании по электронной почте: [email protected].
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