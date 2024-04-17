На популярном курорте раскрыли "грязный трюк" по обману туристов, который развит в нелегальных обменных пунктах Бали. На этот раз героем видео и последовавшего за ним скандала стал работник пункта обмена валюты в Сануре, на юго-востоке острова, который пытался украсть нераскрытую сумму индонезийских рупий у туристки, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как пишут в индонезийских СМИ, своим опытом пострадавшая поделилась в соцсетях. Причем распознать мошенничество и помчь ей вернуть свои деньги, ей помог гид-сопровождающий.

"Перед вами классический грязный трюк, который используют в Сануре. Он вредит туристам и безусловно бросает тень на туристический имидж", - говорится в подписи к ролику. Также сообщается, что туристка обменяла немного денег в обменнике, который очень вероятно работает без разрешения, и полученные деньги не соответствуют оговоренному номиналу - то есть ее просто попытались обсчитать.

"Грязный трюк" делается следующим образом: деньги пересчитываются на глазах у туриста и как можно больше денег кладётся на стол внизу, прежде чем передать наличные. Турист уверен, что ему выдали все деньги - но когда сотрудник собирает деньги со стойки и передает туристу, он со всей ловкостью рук скрывает часть наличных в свою пользу.

Именно на это обратил внимание туристки ее гид-сопровождающий, когда она уже попыталась покинуть обменник. Он посоветовал ей еще раз пересчитать деньги - и выяснилось, что их меньше на пару купюр. "Мой гид сказал - здесь четыре тысячи, а не пять, и пригрозил полицией", - рассказала туристка. Причем мошенник не стал возражать или возмущаться: "Он просто выдал нам необходимую сумму и предложил убираться!" - заявила она.

В итоге туристам рекомендуется менять деньги в банках или в лицензированных киосках обмена. Также им советуют в любом случае пересчитать сумму выданной местной валюты - и не стесняться, если что, сообщать о мошенничестве в местную полицию.

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