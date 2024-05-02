Шуша как туристическая столица ОЭС повысит туристический потенциал Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал ответственный за туристическую программу Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хасан Туфан.

По его словам, цель ОЭС при выборе города Шуша в качестве туристической столицы - популяризация данного города в странах-участницах.

"После перехода статуса "туристической столицы" от Эрзурума городу Шуша в 2026 году будет проведен ряд мероприятий. Шуша как туристическая столица ОЭС повысит туристический потенциал Карабаха в целом", - подчеркнул он.

Напомним, что Организация экономического сотрудничества является межправительственной региональной организацией, созданной в 1985 году Ираном, Пакистаном и Турцией с целью поощрения экономического, технического и культурного сотрудничества между государствами-членами.

В 1992 году организация еще больше расширилась с вступлением в ее ряды 7 новых членов - Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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