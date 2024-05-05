Шри-Ланка может снизить стоимость виз для туристов

Туроператоры Шри-Ланки обратились к правительству с просьбой понизить стоимость виз для туристов. Об этом пишет Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Резкое повышение сборов и усложненный процесс получения виз могут привести к сокращению количества визитов до 2 млн в год", - беспокоятся компании.

С 17 апреля Шри-Ланка перешла с системы электронных разрешений на въезд (ETA) на новую систему электронных виз (eVisa). Визовый сбор формально отменен, но, по новым правилам, за все категории eVisa теперь взимается сервисный сбор ($18,5), а также сбор за обработку заявления ($3,11).

Обычная виза обойдется дороже. Сейчас в Шри-Ланке самая высокая стоимость виз в Азии, что усложняет стране конкуренцию с другими популярными у иностранцев азиатскими направлениями, включая Таиланд и Вьетнам.

В октябре 2023 года власти Шри-Ланки объявили об эксперименте по выдаче бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Он завершился 30 апреля 2024 года.

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