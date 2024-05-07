Специальное предложение от AZAL на перелеты между Баку и Дубаем
В период с 7 по 23 мая 2024 года Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет специальное предложение для полетов между Баку и Дубаем, передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.
Предложение действительно для рейсов авиакомпании, которые будут выполняться с 3 июня по 5 сентября 2024 года, за исключением пиковых периодов.
Стоимость авиабилетов из Баку в Дубай
В одну сторону:
* Ночные рейсы - от 88 евро
* Утренние рейсы - от 108 евро
Туда и обратно:
* Ночные рейсы - от 168 евро
* Утренние рейсы - от 208 евро
Стоимость авиабилетов из Дубая в Баку
В одну сторону:
* Ночные рейсы - от 348 дирхам
* Утренние рейсы - от 428 дирхам
Туда и обратно:
* Ночные рейсы - от 666 дирхам
* Утренние рейсы - от 828 дирхам
Отметим, что стоимость билетов не включает багаж, но предусмотрена возможность перевозки ручной клади до 10 кг.
Не упустите возможность воспользоваться этим предложением, приобрести билеты в Дубай по специальным ценам и провести летние каникулы, наполненные приключениями!
Билеты доступны для приобретения на официальном сайте www.azal.az или через обновленное мобильное приложение авиакомпании Azerbaijan Airlines.
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