Пассажирский самолет резко сменил курс из-за загоревшегося кондиционера

Самолет авиакомпании Air India с 175 пассажирами на борту резко сменил курс из-за загоревшегося в воздухе кондиционера. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 мая, на рейсе из Дели в Бангалор, Индия. Пожар начался примерно через 30 минут после взлета. Экипаж объявил о чрезвычайной ситуации и решил вернуться в терминал.

По данным источника, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту имени Индиры Ганди, и возгорание было потушено пожарными. Данные о пострадавших издание не приводит.

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