Гянджу и Минеральные Воды свяжет прямое авиасообщение

Авиакомпания "Азимут" откроет еженедельный прямой рейс из Минеральных Вод в Гянджу с 13 июня, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Расширяем географию воздушных связей Ставрополья. Запускаем новое направление из аэропорта Минеральные Воды. С 13 июня стартует еженедельный прямой рейс авиакомпании "Азимут" в Гянджу, один из крупнейших городов Азербайджана", - сообщил Владимиров.

По его словам, это сделает удобнее логистику для ставропольских путешественников и предпринимателей, а также поможет увеличивать турпоток в регион.

"Задачи по повышению транспортной доступности края обозначил в своем ежегодном послании. Запрос Ставрополья на расширение авиасообщения высок. За 10 лет количество число направлений, связывающих край с другими регионами и странами, увеличилось вдвое - с 36 до 70. За прошлый год через аэропорты региона прошло более 5 млн пассажиров, и потенциал далеко не исчерпан", - отметил глава края.

Он сообщил, что для реализации потенциала власти расширяют пропускную способность обеих воздушных гаваней в Ставрополе и Минводах и продолжают работу с авиаперевозчиками.

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