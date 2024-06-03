Самый популярный город мира ударил по туристам новыми запретами

Один знаменитых городов мира, притягивающий миллионы туристов в год, ввел новые строгие правила въезда для однодневных туристов. Речь идёт о Венеции. Напомним, что ранее, в 2021 году, в Венеции была запрещена швартовку круизных лайнеров. А с начала мая этого года город ввёл плату за вход в размере 5 евро для всех туристов, кто приезжает на однодневную экскурсию, т.е. не остаётся в Венеции с ночёвкой. Однако всё это не привело к снижению числа туристов, посещающих город на воде, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Поэтому теперь Венеция ввела новые правила, запрещающие использование гидами громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек. Хотя и эти запреты вряд ли приведут к уменьшению числа туристов..

По данным Ocio - ассоциации граждан, осуществляющей мониторинг жилищного фонда в городе, в историческом квартале туристам для аренды доступно около 49 000 коек, что превышает количество коек, доступных для жителей.

Добавим, что в прошлом году эксперты ЮНЕСКО предупредили, что Венеция может быть внесена в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой из-за последствий изменения климата и массового туризма. Впрочем пока данный орган ООН не включил Венецию в этот список, признавая усилия по решению проблем острова с помощью системы защиты от наводнений и мер по смягчению последствий массового туризма.

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