Турция – третья в мире по числу пляжей с «голубым флагом»

Турция находится на третьем месте в мире по числу пляжей с международным экологическим знаком "голубой флаг", свидетельствующим о чистоте берега и прибрежных вод.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, на сегодняшний день в стране насчитывается 567 пляжей с "голубым флагом". Больше лишь в Испании и Греции.

В ведомстве напомнили, что еще в 2002 году количество пляжей Турции с престижным экологическим знаком не превышало 140, а в последующие годы стало неуклонно расти.

"Оценка состояния пляжей проводится международными специалистами ежегодно в мае. Количество пляжей с "голубым флагом" в Турции увеличивается. Не стал исключением и нынешний год", - констатировали представители министерства.

Помимо пляжей, международным экологическим знаком "голубой флаг" в Турции обладают 27 марин, 18 туристических катеров и 9 частных яхт

Информация по каждому из 1400 пляжей, действующих в Турции, в том числе координатам, риске высоких волн и глубине воды у побережья, приведена на специальном сайте plaj.csb.gov.tr.

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