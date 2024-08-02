Выросло число азербайджанцев, посещающих Турцию

В июне 2024 года Турцию посетили 83 тысячи 814 туристов из Азербайджана, что на 13,05 процента больше, чем в июне 2023 года.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан Азербайджана среди иностранцев, посетивших Турцию за отчетный период, составила 1,43 процента.

В январе-июне 2024 года из Азербайджана в Турцию прибыло 418 тысяч 29 туристов, что на 27,44 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля граждан Азербайджана среди иностранцев, посетивших Турцию в январе-июне 2024 года, составила 1,93 процента.

В информации министерства отмечается, что в июне 2024 года Турцию посетили 6 миллионов 833 тысячи 835 туристов, что на 9,13 процента больше, чем в июне прошлого года.

За январь-июнь 2024 года Турцию посетили 26 миллионов 136 тысяч 764 туриста, что на 13,91 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

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