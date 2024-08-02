Болгария приостановила работу по выдаче виз

МИД Болгарии по согласованию с ЕС и другими заинтересованными сторонами реализует масштабный проект по введению в эксплуатацию новой версии Национальной визовой информационной системы, работа действующей системы в период с 9 по 18 августа будет приостановлена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В этот период консульские учреждения болгарских дипломатических и консульских представительств прекратят прием заявлений на получение виз, а также болгарских документов. Предусмотрены компенсационные меры, которые в период с 9 по 18 августа позволят выдавать паспорта, проверять доверенности и декларации в чрезвычайных и гуманитарных случаях", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.

МИД Болгарии дал указание всем консульским службам оказывать помощь гражданам в случае необходимости.

Ранее на портале VFS Global сообщалось, что визовые центры Болгарии с 1 по 9 августа приостанавливают прием заявлений на краткосрочные шенгенские визы Болгарии. Прием заявлений будет возобновлен с 12 августа 2024 года, но срок рассмотрения документов, поданных с 12 по 16 августа будет увеличен и составит не менее 21 календарного дня (в некоторых случаях срок рассмотрения может длиться до 45 дней). Выдача ранее принятых к рассмотрению документов проводится в стандартном режиме.

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