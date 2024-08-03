Wizz Air временно прекращает полеты в Израиль и Иорданию

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Израиль и Иорданию до 4 августа из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"В связи с обострением ситуации в регионе Wizz Air временно приостановит полеты в Израиль и Иорданию до 4 августа включительно", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что пассажиры авиакомпании смогут получить компенсацию при возврате билетов.

Помимо Wizz Air, о временной приостановке рейсов в Израиль ранее сообщили такие авиаперевозчики, как KLM, ITA Airways и Air India.

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