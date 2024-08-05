https://news.day.az/tourism/1679770.html Отложены все полеты из Тегерана
Отложены все полеты из Тегерана
Все полеты из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране отложены.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовал "OSINTdefender" в соцсети X.
Согласно информации, все полеты из международного аэропорта Имама Хомейни были отложены до утра понедельника или полудня.
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