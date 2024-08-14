Северная Корея откроется для иностранных туристов

Северная Корея откроет границы для иностранных туристов в декабре 2024 года. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что международный туризм возобновят в городе Самджиен на северо-востоке, а затем, возможно, и в остальной части страны.

"Этот шаг свидетельствует, что закрытая страна готовится вновь открыться для больших групп иностранных туристов после многих лет строгого пограничного контроля из-за COVID", - сказано в публикации.

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