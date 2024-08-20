https://news.day.az/tourism/1682897.html Немецкая авиакомпания приостановила полеты в три столицы
Немецкая авиакомпания приостановила полеты в три столицы
Сегодня немецкая авиакомпания Lufthansa продлила до 26 августа отмену всех рейсов в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отметим, что многие авиакомпании приостановили пассажирские рейсы в Иран, Ливан и Израиль в последние недели из-за возможных атак.
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