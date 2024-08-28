Пассажиропоток в аэропортах Турции приближается к рекордной отметке

Пассажиропоток в аэропортах Турции по итогам 2024 года года превысит планку в 230 млн человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе посещения провинции Трабзон.

По его словам, современная Турция обладает одной из самых широких сетей сообщения в сфере гражданской авиации. "Число активно действующих аэропортов страны достигло 58. Наши авиакомпании организуют полеты в 346 аэропортов 131 страны мира", - констатировал глава Минтранса.

Уралоглу отметил, что только в период с 1 января по 31 июля текущего года число пассажиров в аэропортах Турции достигло 129 млн 738 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 118 млн пассажиров.

Министр привлек внимание к растущей привлекательности воздушных перевозок и географическим преимуществам Турции.

"Всего в четырех часах полета от Турции расположены 67 стран с общим числом населения в 1,4 млрд человек. Все большее число людей делают ставку на воздушный транспорт и это весомый стимул для авиакомпаний", - сказал Уралоглу.

Он назвал сферу транспорта и инфраструктуры "гарантией" развития современной Турции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!