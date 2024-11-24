Пассажирам самолетов дали советы по быстрому прохождению досмотра в аэропорту

Специалисты служб безопасности аэропортов дали советы пассажирам самолетов по быстрому прохождению досмотра в авиагавани.

Как передает Day.Az, своим мнением они поделились с Travel + Leisure.

По словам экспертов, нужно отказаться от привычки надевать во время путешествия обувь со шнурками, поскольку их завязывание занимает много времени. Больше подойдут кроссовки-слипоны, отметили они. Аналогичное мнение у специалистов о ремнях с пряжками - лучше всего надеть спортивные штаны.