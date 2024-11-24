https://news.day.az/tourism/1709968.html Пассажирам самолетов дали советы по быстрому прохождению досмотра в аэропорту Специалисты служб безопасности аэропортов дали советы пассажирам самолетов по быстрому прохождению досмотра в авиагавани. Как передает Day.Az, своим мнением они поделились с Travel + Leisure. По словам экспертов, нужно отказаться от привычки надевать во время путешествия обувь со шнурками, поскольку их завязывание занимает много времени.
Пассажирам самолетов дали советы по быстрому прохождению досмотра в аэропорту
Специалисты служб безопасности аэропортов дали советы пассажирам самолетов по быстрому прохождению досмотра в авиагавани.
Как передает Day.Az, своим мнением они поделились с Travel + Leisure.
По словам экспертов, нужно отказаться от привычки надевать во время путешествия обувь со шнурками, поскольку их завязывание занимает много времени. Больше подойдут кроссовки-слипоны, отметили они. Аналогичное мнение у специалистов о ремнях с пряжками - лучше всего надеть спортивные штаны.
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