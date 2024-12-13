Как студент провел год, не заплатив за жилье в более чем 60 отелях

В китайском городе Тайчжоу 21-летний студент Цзян, используя обманные методы, смог бесплатно проживать в более чем 60 отелях, получая даже денежные компенсации. Молодой человек использовал поддельные доказательства санитарных проблем и угрожал гостиницам негативными отзывами в интернете.

Как передает Day.Az, об этом пишет Oddity Central.

Цзян, житель провинции Чжэцзян, начал свою махинацию в сентябре прошлого года, когда решил отложить поступление в университет ради путешествия по Китаю. Однако его финансовые запасы быстро иссякли, и он разработал план, позволяющий экономить на проживании.

В течение 10 месяцев студент подбрасывал в номера отелей фальшивые "улики", такие как мертвые насекомые и волосы, создавая иллюзию антисанитарных условий. Затем он обращался к персоналу с жалобами, требуя либо бесплатного проживания, либо денежной компенсации.

По данным полиции, Цзян успевал заселяться в три-четыре отеля за один день. Многие сотрудники гостиниц соглашались удовлетворить его требования, чтобы избежать негативных отзывов, опасаясь за свою репутацию. Однако в августе один из менеджеров решил действовать и связался с коллегами. Выяснилось, что Цзян использовал одинаковую схему в десятках гостиниц.

"Его жалобы на антисанитарные условия стали вызывать подозрения. После обсуждения с другими отелями мы обнаружили схожие случаи и смогли установить закономерность", - рассказал анонимный сотрудник отеля.

В результате расследования полиция выяснила, что махинации Цзяна затронули не менее 63 отелей в пяти провинциях. Общий ущерб, нанесенный студентом, составил около 38 000 юаней (8 900 манатов - ред.).

На данный момент дело передано в суд. В отношении Цзяна могут быть применены серьезные меры наказания за мошенничество и вымогательство.