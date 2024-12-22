Пассажир с электронной сигаретой устроил дебош в самолете

В аэропорту Новосибирска полицейские задержали пассажира с электронной сигаретой, который устроил дебош в самолете.

Как передает Day.Az, об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

По информации ведомства, инцидент произошел на рейсе с Сахалина в Новосибирск. Один из пассажиров начал курить электронную сигарету во время полета и устроил дебош. Мужчина нецензурно выражался и мешал окружающим, не реагируя на замечания в свой адрес.

После прибытия в аэропорт дебошира задержали транспортные полицейские. Им оказался 33-летний житель Кемеровской области. В отношении россиянина составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями о нарушении запрета на курение на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также мелком хулиганстве.