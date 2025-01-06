https://news.day.az/tourism/1720760.html В Австралии самолет прервал взлет в последнюю минуту - Причина Самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The National. Инцидент произошел вечером 5 января. На борту воздушного судна находился 271 пассажир.
В Австралии самолет прервал взлет в последнюю минуту - Причина
Самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The National.
Инцидент произошел вечером 5 января. На борту воздушного судна находился 271 пассажир. Сведения о пострадавших не сообщаются.
Как пишет издание, на опубликованных в сети кадрах у самолета оказались спущены две шины. "Пожарная служба обработала шины шасси самолета пеной, что является обычной мерой предосторожности после отказа от взлета на высокой скорости", - рассказала пресс-служба авиаперевозчика.
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