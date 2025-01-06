В Австралии самолет прервал взлет в последнюю минуту

Самолет авиакомпании Etihad Airways, направлявшийся из австралийского города Мельбурн в Абу-Даби, прервал взлет в последнюю минуту из-за появления дыма под фюзеляжем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The National.

Инцидент произошел вечером 5 января. На борту воздушного судна находился 271 пассажир. Сведения о пострадавших не сообщаются.

Как пишет издание, на опубликованных в сети кадрах у самолета оказались спущены две шины. "Пожарная служба обработала шины шасси самолета пеной, что является обычной мерой предосторожности после отказа от взлета на высокой скорости", - рассказала пресс-служба авиаперевозчика.