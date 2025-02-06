В Баку обсудили развитие регионального туризма

На состоявшемся 6 февраля в Баку 4-м заседании азербайджано-турецкой совместной рабочей группы по туризму обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма и взаимодействия в рамках международных организаций, туристического образования, управления прибрежными территориями в туристических целях, оздоровительного туризма и совершенствования законодательной базы для устойчивого туризма.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве Азербайджана по туризму, на встрече также состоялся обмен мнениями относительно создания механизмов сотрудничества между государственным и частным секторами, сотрудничества в сфере регионального туризма и управления культурным наследием, подготовки совместной Программы действий по обмену опытом и информацией в сфере маркетинга и продвижения на 2025 год и по другим вопросам.

На заседании, сопредседателями которого выступили заместитель председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Азада Гусейнова и заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан, также присутствовали представители организаций, специализирующихся в сфере туризма.

В ходе встречи была дана оценка работе, проделанной в рамках Плана совместных действий на 2024 год, а также обсужден новый План совместных действий на 2025 год.

Состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в рамках Совместного плана действий до 2025 года во Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации Черноморского экономического сотрудничества и других международных площадок, а также по заявке Азербайджана на номинацию ЮНВТО "Лучшая туристическая деревня".

Также в рамках заседания были обсуждены вопросы развития регионального туризма, опыт развития агротуризма в турецких провинциях Ризе и Трабзон, изучение опыта сел Бирги и Шириндже Измира в рамках проекта "Туристическая деревня", а также налаживание партнерских отношений между Лянкяранским региональным управлением туризма и соответствующими учреждениями провинций Ризе и Трабзон.

В План действий на 2025 год включены вопросы установления связей между Центром управления и развития туризма и рекреационных зон, созданным в рамках Госагентства Азербайджана по туризму, и соответствующим турецким учреждением, открытия представительства Азербайджана в Турции, продвижения азербайджанского туризма в турецких фильмах и сериалах, расширения связей по развитию делового туризма, взаимной поддержки рекламных проектов на международных площадках, организации встреч в формате B2B и ознакомительных визитов для представителей туристической отрасли, туристическое образование, устойчивое развитие в сфере туризма, изменение климата и пр.

Среди обсуждаемых вопросов были организация фестиваля ремесел Азербайджана и Турции в Басгале или Шеки, развитие археологического туризма и использование и охрана культурного наследия в туристических целях, совместная заявка на включение пахлавы в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, открытие гастрономической специальности в Азербайджанском университете туризма и менеджмента в рамках сотрудничества с Анкарским университетом, обмен опытом в получении звезд Мишлен для ресторанов.

По итогам заседания был подписан Протокол между Государственным агентством Азербайджана по туризму и Министерством культуры и туризма Турции.

Отметим, что 15 ноября прошлого года между Азербайджаном и Турцией было подписано соглашение об укреплении сотрудничества в сфере туризма и развитии туристических связей.