https://news.day.az/tourism/1730200.html Азербайджан посетят зарубежные блогеры и журналисты Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики объявило открытые тендеры на организацию ознакомительных визитов журналистов, блогеров и туристических компаний из ряда стран. Как передает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, предполагаемая цена 3 тендеров составляет 1 млн 552 тыс. 450,33 маната.
Азербайджан посетят зарубежные блогеры и журналисты
Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики объявило открытые тендеры на организацию ознакомительных визитов журналистов, блогеров и туристических компаний из ряда стран.
Как передает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, предполагаемая цена 3 тендеров составляет 1 млн 552 тыс. 450,33 маната.
В общей сложности ожидается приглашение 160 гостей из Южной Кореи, Израиля, Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан посетило рекордное число туристов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре