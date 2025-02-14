Азербайджан посетят зарубежные блогеры и журналисты

Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики объявило открытые тендеры на организацию ознакомительных визитов журналистов, блогеров и туристических компаний из ряда стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, предполагаемая цена 3 тендеров составляет 1 млн 552 тыс. 450,33 маната.

В общей сложности ожидается приглашение 160 гостей из Южной Кореи, Израиля, Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан посетило рекордное число туристов.