Туристический потенциал Азербайджана представлен в Индии

Государственное агентство по туризму Азербайджана и Бюро по туризму организовали участие Азербайджана на международной туристической выставке SATTE-2025, которая проходит в Нью-Дели (Индия).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Госагентства, в мероприятии участвуют 24 представителя туристической индустрии нашей страны и ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

На стенде страны представлена информация о национальной кухне, продукции местного производства, возможностях горнолыжного, винного, медицинского, зимнего и экотуризма.

В целом в международной выставке принимают участие более 2 000 из представителей 50 стран.