Одна из японских достопримечательностей станет платной

С туристов, желающих пройти по любой из четырех основных троп горы Фудзи в Японии, с лета 2025 года будет взиматься плата за вход в размере 4000 иен (27 долларов США).

Как передает Day.Az со ссылкой на The Japan Times, такое решение правительство страны приняло в понедельник, 17 марта 2025 года, чтобы бороться с чрезмерным туризмом - самая высокая гора страны, некогда место мирного паломничества, за последний год столкнулась с рекордным притоком иностранных туристов.

В прошлом году префектура Яманаси уже ввела плату за вход в размере 2000 иен (14 долларов США) плюс необязательное пожертвование для самого популярного маршрута для пеших походов к действующему вулкану - тропы Есида.

Также обеспокоенные безопасностью и экологическим ущербом на величественных склонах горы Фудзи чиновники ввели ограничение на ежедневные записи и онлайн-бронирование на этой тропе.

Таким образом, теперь плата за тропу Есида будет удвоена в сезон восхождений с июля по сентябрь, тогда как для еще трех троп, которые ранее были бесплатными, плата будет введена впервые.

Отметим, гора Фудзи покрыта снегом большую часть года, но во время летнего сезона походов многие поднимаются по ее крутым скалистым склонам всю ночь, чтобы увидеть восход солнца.