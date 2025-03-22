Аэропорт Хитроу возобновил работу после закрытия из-за отключения электричества. Об этом говорится на официальном сайте воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если вы планируете поездку сегодня, мы советуем вам все равно связаться с вашей авиакомпанией, чтобы получить последнюю информацию о рейсе, прежде чем отправляться в аэропорт", - говорится в сообщении.

В обращении представители аэропорта принесли извинения за причиненное неудобство и поблагодарили пассажиров за терпение.

До этого Sky News сообщил, что аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. В администрации аэропорта сообщили, что в здании произошло отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности полетов воздушную гавань закрыли на день, до ночи 21 марта.

По сообщениям Telegram-канала SHOT, после пожара в Лондоне остались без света около 16 тысяч человек. Началась эвакуация работников ближайших предприятий.