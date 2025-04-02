https://news.day.az/tourism/1741498.html Самолет со 150 студентами прервал полет из-за проблем с двигателем Самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Об этом пишет портал Ynetnews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самолет со 150 студентами прервал полет из-за проблем с двигателем
Самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Об этом пишет портал Ynetnews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Самолет, перевозивший в Польшу две израильские студенческие делегации, в том числе около 150 старшеклассников, был вынужден приземлиться в Анталье из-за неисправности двигателя", - говорится в сообщении.
По данным источника, после посадки студентов отправили на автобусе в безопасную зону терминала. Министерство образования Израиля сообщило, что они "чувствуют себя хорошо".
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