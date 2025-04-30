Японцы ввели ограничения на покупки для туристов

В Японии нехватка флагманских видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080 вынудила ретейлеров ограничить продажи исключительно для местных жителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Videocardz.

Согласно источнику, крупнейшие розничные сети страны адаптируют стратегию реализации, указывая на ценниках, что приобретение данных видеокарт возможно только для граждан Японии. Некоторые магазины прибегают к дополнительным проверкам, задавая покупателям вопросы, чтобы убедиться в их резидентском статусе.

Подобные меры, судя по всему, направлены на противодействие перепродажам со стороны туристов, в частности из Китая, где GeForce RTX 5090 официально не представлена - там доступна лишь ее "антисанкционная" версия, GeForce RTX 5090D.

Китайские покупатели активно вывозят видеокарты, продавая их в КНР с высокой наценкой, поскольку спрос на них обусловлен не только геймерами, но и бурным развитием рынка искусственного интеллекта. Насколько эффективно ограничение продаж видеокарт для туристов, не уточняется.