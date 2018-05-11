Бэйл "ожил" в музее восковых фигур, напугав посетителей - ВИДЕО

11 мая 2018 10:30

Форвард мадридского Реала Гарет Бэйл решил разыграть посетителей музея восковых фигур, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Валлиец стал рядом с фигурой Криштиану Роналду и "оживал" в самый неподходящий момент для людей, которые фотографировались с экспонатами выставки. Посетители явно не ожидали такого поворота событий, однако расплывались в улыбке, осознавая, что перед ними настоящий Бэйл

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Бэйл разыгрывает посетителей музея восковых фигур в Мадриде

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