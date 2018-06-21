Танцы из 300 фильмов собрали в один ролик - ВИДЕО

21 июня 2018 11:45

Сцены с танцами из почти 300 кинофильмов смонтировали в одно семиминутное видео. Ролик опубликован на Vimeo.

В запись вошли эпизоды из таких картин, как "Красавица и чудовище", "Наполеон Динамит", "Лицо со шрамом", "Шрек", "Королевство полной луны", "Час пик", "С широко открытыми глазами", "Лобстер", "Заводной апельсин" и "Криминальное чтиво", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Нажмите на видео для просмотра:
Танцы из 300 фильмов собрали в один ролик

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