Видео огненной встречи Буффона в Париже - ВИДЕО
13 июля 2018 12:11 325
В понедельник, 9 июля, легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон был представлен в качестве игрока французского ПСЖ. Возле стадиона Парк де Пренс собрались тысячи болельщиков столичной команды, которые пели песни, жгли файеры и очень горячо приветствовали звездного новичка своей команды, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Буффон после 17 лет в Ювентусе подписал контракт с ПСЖ по системе 1+1 с зарплатой 8 млн. евро
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