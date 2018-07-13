Видео огненной встречи Буффона в Париже - ВИДЕО

В понедельник, 9 июля, легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон был представлен в качестве игрока французского ПСЖ. Возле стадиона Парк де Пренс собрались тысячи болельщиков столичной команды, которые пели песни, жгли файеры и очень горячо приветствовали звездного новичка своей команды, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Буффон после 17 лет в Ювентусе подписал контракт с ПСЖ по системе 1+1 с зарплатой 8 млн. евро

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