Видео огненной встречи Буффона в Париже - ВИДЕО

13 июля 2018 12:11

В понедельник, 9 июля, легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон был представлен в качестве игрока французского ПСЖ. Возле стадиона Парк де Пренс собрались тысячи болельщиков столичной команды, которые пели песни, жгли файеры и очень горячо приветствовали звездного новичка своей команды, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Буффон после 17 лет в Ювентусе подписал контракт с ПСЖ по системе 1+1 с зарплатой 8 млн. евро

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Видео огненной встречи Буффона в Париже

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az