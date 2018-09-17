Астрофизики обнаружили в космосе нечто очень странное
Новые данные с телескопов "Чандра" и "Хаббл" позволили ученым наблюдать необычное явление во Вселенной - необычное кольцо гигантского размера в галактике AM 0644-741. Эта структура в виде кольца образовалась в результате столкновения двух галактик. Объект, вероятно, образован двойными звездными системами, в которых есть либо нейтронные звезды, либо черные дыры, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Вторая странность заключается в том, что все источники излучения в кольце относятся к группе ультраярких (ULXs) - такие структуры генерируют больше энергии на порядок больше, нежели обычные двойные системы.
Но они живут не долго - несколько миллионов лет, что по меркам Вселенной почти мгновение. В конце жизненного цикла превращаются в сверхмассивные черные дыры или в нейтронные звезды с огромной массой.
Космическое кольцо образовалось после того, как расширяющееся газовое кольцо от столкновения двух галактик запустило процесс рождения новых звезд. Подобные кольцевые структуры - настоящая радость для астрономов. С их помощью весьма удобно изучать механизмы формирования двойных звездных систем и поведение ULXs.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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