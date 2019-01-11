В каких случаях память на лица не работает

Порой мы говорим о каком-то человеке, что у него "незапоминающаяся внешность". Действительно ли существуют категории людей, лица которых большинству из нас сложно запомнить? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Люди без особых примет

Считается, что именно таких людей охотно берут на работу в спецслужбы. Дело в том, что мы, как правило, склонны запоминать какие-то яркие детали - густые пышные волосы, крупную родинку, нестандартные черты лица... В крайнем случае мы запоминаем броскую одежду или украшения, татуировки. Если во внешности человека ничто не выделяется, и одет он обычно, и бросающихся в глаза побрякушек или наколок у него нет, то при следующей встрече мы можем его не узнать, а если нас попросят его описать, то это вряд ли получится.

Люди с типичной внешностью

Иногда на вопрос, как выглядел тот или иной человек, мы отвечаем: "Ну, внешность у него такая - типичная..." Для нашей средней полосы это могут быть средний рост, русые волосы, серые глаза, прямой нос... Таких людей вокруг масса, и запомнить такого "типа" действительно нелегко.

Люди другой расы

Часто приходится слышать, что китайцы или японцы для европейцев все на одно лицо. Во всяком случае, нам требуется усилие, чтобы запомнить в лицо представителя африканского или азиатского народа. Если мы видели его всего один или несколько раз, то можем легко перепутать конкретного индивида с другими его соотечественниками, что может приводить к различным недоразумениям.

Люди, склонные менять внешность

Если человек надел темные очки и, скажем, рыжий парик, да еще оделся во что-то яркое, то мы, скорее всего, запомним именно очки, парик и яркую одежду. И если в следующий раз увидим нового знакомца уже без данного антуража, то вряд ли поймем, что перед нами тот же самый индивид. Эта уловка часто используется в детективах.

Люди с правильными чертами лица

Существует распространенная теория о том, что красивое лицо трудно забыть. Но недавно исследователи из Йенского университета (Германия) ее опровергли. Вернее, им удалось доказать, что она не совсем верна.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Neuropsychologia, ученые демонстрировали группе добровольцев снимки различных людей. При этом половину лиц можно было считать красивыми, а вторую - не очень, но количество особенностей внешности у всех было примерно равным.

Во время демонстрации фиксировалась электрическая активность мозга испытуемых. Через какое-то время им показали фотографии еще раз и спросили, видели ли они тех или иных людей раньше.

Как выяснилось, добровольцы чаще запоминали некрасивые лица. Красивые лица они узнавали с большей вероятностью лишь в тех случаях, когда у "красавцев" были необычные черты лица, как у Анджелины Джоли. Если им показывали лица красивых людей, снимков которых они ранее не видели, то испытуемые часто говорили, что те им знакомы.

Эксперты считают, что, когда мы видим красивое лицо с правильными чертами, оно кажется нам уже знакомым. Поэтому мы нередко совершаем ошибки при узнавании. Если же лицо некрасивое, то его запомнить легче, поскольку обычно внешность делают некрасивой какие-то примечательные черты типа длинного носа или большого рта.

"Тест показал, что испытуемые склонны запоминать непривлекательные лица, если в красивых нет никаких примечательных особенностей", - говорят авторы исследования Хольгер Визе, Каролин Альтманн и Стефан Швайнбергер.

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