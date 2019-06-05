Советский разведчик Борис Григорьев в своих мемуарах писал: "Секс был, есть и будет мощным оружием для достижения своих целей во всех разведках мира". Доказательством его высказыванию может служить история жизни легендарной Маты Хари, которая с началом Первой мировой войны стала немецкой шпионкой и добывала ценнейшую информацию, пользуясь репутацией известной на всю Европу профессиональной танцовщицы и заманивая в свою постель "сильных мира сего".

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

История знает немало женщин (пусть не таких известных, как эта голландская искусительница), которым удавалось с помощью любовных утех завоевать полное доверие мужчины и выведать у него нужные сведения, заполучить которые было невозможно ни одним другим способом. Этими методами издавна пользовались почти все разведки мира. Однако в истории спецслужб не так много примеров агентов мужского пола. Тем не менее, именно такой метод выступал одним из основных в деятельности тайной полиции ГДР - Штази.

Как появилась Штази с целым отрядом агентов "Ромео"

Руководителя внешней разведки Штази не зря прозвали "человеком без лица": в течение долгих лет спецслужбы не могли достать даже его снимок и не знали его в лицо. Несмотря на то, что он писал книги и мемуары в конце жизни, Маркус Вольф нигде так и не назвал имена своих разведчиков.

Вольф родился в семье еврейских эмигрантов из Германии, учился в авиационном институте в Москве, пока в 1952 году его не отозвали на родину. В Восточной Германии в том же году была создана служба разведки, которая стала работать под прикрытием института экономических исследований. Старшим научным сотрудником там был назначен Вольф, вместе с которым организация насчитывала всего четыре человека. Так родилась Штази, которой предстояло стать самой многочисленной спецслужбой в мире, по важности добываемой информации и профессионализму агентов обошедшей ГРУ и КГБ.

Как удалось Вольфу за короткое время превратить свою службу разведки в одну из лучших по всему миру? Он просто придумал наиболее эффективный способ добычи секретной информации, отправив на Запад тысячи агентов, которые завязывали любовные отношения с женщинами, ею располагающими. Как отмечает Дмитрий Киселев, Вольф считается "пионером в массовой подготовке профессиональных агентов-соблазнителей", которых и стали называть "Ромео" за своеобразную миссию.

Женщины-жертвы

"Отряд Ромео" состоял исключительно из специально подобранных привлекательных мужчин, которые проходили предварительную подготовку для повышения сексуальных возможностей и полного владения искусством обольщения. Поэтому неудивительно, что чарам этих агентов спецслужбы поддавались не только одинокие и непримечательные, но и интересные и красивые женщины, пользующиеся большим успехом у мужчин.

К примеру, Лотта Бургхоф относилась именно к первой категории: в 32 года она не имела никакого опыта отношений из-за, мягко говоря, заурядной внешности. Зато девушка прекрасно справлялась с канцелярским делом, в связи с чем стала секретаршей министра иностранных дел ФРГ. После этого одним рождественским вечером на ее пороге появился элегантный и обаятельный Отто Зайдель, с которым она обвенчалась месяц спустя. И хотя перед этим его проверяла контрразведка, никаких странных фактов в его биографии выявлено не было. В результате начальник Лотты, министр иностранных дел, получал многие секретные документы позже, чем разведка Штази: секретарша приносила их в обеденный перерыв мужу, который быстро делал с них фотографии.

Канцеляристка внешней разведки ФРГ Габриэла Гаст познакомилась с Карлом-Хайнцом Шнайдером, когда гостила у приятелей в Восточном Берлине. Она влюбилась в него сразу после незабываемой ночи. На чувства Габриэлы не повлияло даже известие о том, что он является агентом Штази. Больше 20 лет она делилась с ним информацией, которую получала в Федеральной разведывательной службе.

Трое самых опытных "Ромео" пытались заполучить любовь Маргарет Любиг, работающей секретаршей одного из главных чинов штаба НАТО, но она оставалась неприступной. Пока за дело не взялся Роланд Гандт, который несколько месяцев тщательно изучал привычки и особенности характера Маргарет, чтобы окончательно покорить ее сердце. Полный набор навыков опытного ловеласа в итоге произвел нужное впечатление, а секретарша, которой Гандт представился журналистом, работающим на датскую разведку, передавала ему ценнейшие документы НАТО на протяжении целых 30 лет!

Список женщин, ставших жертвами методов Штази, можно продолжать еще долго. При этом многие из них продолжали любить и искать своих "Ромео" даже после того, как миссия последних была успешно выполнена и они исчезали бесследно.

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