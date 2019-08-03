Советский Союз предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако Токио эту идею отклонил. Об этом сообщило информационное агентство Киодо из Москвы, ссылаясь на рассекреченные документы тех лет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, японская сторона настаивала на том, чтобы обсудить вопрос о запрещении ядерного оружия уже после восстановления дипломатических отношений.

Дело в том, что с 1951 года Япония находилась под "ядерным зонтиком" США и подписаться под антиядерным заявлением не могла.

Уполномоченный на переговорах с СССР Сюнъити Мацумото также отмечал, что антиядерный пункт опустили по настоянию Токио, пишет агентство.

Совместная декларация, подписанная СССР и Японией 19 октября 1956 года, прекращала состояние войны между странами и восстанавливала дипломатические отношения. В ней, в частности, говорилось, что стороны продолжат переговоры о мирном договоре, после подписания которого СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии двух из четырех Курильских островов, на которые претендует Токио, - Шикотана и гряды Хабомаи.

Однако создание военного союза Японии и США в 1960 году дало СССР повод отказаться от переговоров по островам до полного вывода иностранных войск с японской территории.

Декларация 1956 года оказалась в центре внимания после того, как в ноябре прошлого года японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио и Москва договорились ускорить переговоры на основании этого документа. Япония надеется, что Россия передаст перешедшие СССР по итогам Второй мировой войны острова, если для этого будут благоприятные условия. Однако Россия неоднократно заявляла, что вопрос о передаче островов не обсуждается, и подчеркивала, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.



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