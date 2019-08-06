Фильтрация морской воды очень дорогостоящий процесс, ведь для того чтобы из нее сделать пресную, нужно затратить большое количество ресурсов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт gazetadaily.ru, с разработкой нового фильтра на основе древесины, процесс фильтрации становится в несколько раз дешевле, а для этого нужно только сделать фильтр с особой обработкой. Ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси создали мембрану из натурального дерева. Ее предварительно обработали химическим составом, который отделил некоторые волокна фильтра и сделал его поверхность скользкой для молекул воды. При процессе фильтрации морской воды одна сторона фильтра подвергается нагреву с целью перехода воды в пар и перехода его через поры на холодную сторону экологически чистого фильтра. Соль оседает на холодной стороне мембраны.

В лабораторных условиях ученым удалось добиться фильтрации 20 кг воды за один час. По заявлению разработчиков, если бы их фильтр изначально был сделан тоньше, то его производительность была бы выше. Новый фильтр позволяет затрачивать меньше энергии, чем при обычном кипячении соленой воды.

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