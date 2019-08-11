Ученые и астрологи определили знаки Зодиака, которые живут меньше остальных. Хотите знать, в чем причина?



В ходе многотысячного опроса, проведенного исследователями в разных странах, удалось выделить знаки Зодиака, которые умирали раньше, чем другие, передает Day.Az со ссылкой на tv.ua.



Рыбы считаются самым болезненным знаком в зодиакальном круге, больше всего на свете они опасаются заболеваний, а те атакуют их почти постоянно. Кроме того, ученые обращают внимание на мнительность Рыб, их нервная система изрядно потрепана уже к тридцати годам.



Стрельцы должны заботиться о своем иммунитете, если хотят прожить до старости. Они слишком активно пробуют всяческие удовольствия в юности и молодости, а потом сталкиваются с последствиями переедания, злоупотребления алкогольными напитками и другими прелестями прошлой ночной жизни.



Скорпионы, перестаньте злиться, и тогда вы проживете дольше. Ученые напоминают, что этот знак считается очень эмоциональным, он часто подвержен злобе, агрессии и унынию. А это приводит ко многим психосоматическим заболеваниям. К тому же Скорпионы очень сложно поддаются лечению.

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