Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз
Британка Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца по рецепту из интернета. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Sun.
В инструкции, которую 22-летняя девушка нашла в Сети, говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно их посолив - автор рецепта утверждал, что соленая вода якобы не позволит скорлупе взорваться.
"По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть", - цитирует Россер портал.
Как только девушка открыла микроволновку, яйца взорвались.
Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, однако часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, Россер повредила правый глаз, который сейчас видит по-прежнему плохо.
Медики не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.
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