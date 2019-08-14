Британка Бетани Россер едва не лишилась зрения после попытки сварить яйца по рецепту из интернета. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Sun.

В инструкции, которую 22-летняя девушка нашла в Сети, говорилось, что яйца можно сварить в микроволновке, предварительно их посолив - автор рецепта утверждал, что соленая вода якобы не позволит скорлупе взорваться.

"По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть", - цитирует Россер портал.

Как только девушка открыла микроволновку, яйца взорвались.

Пострадавшая сразу вызвала скорую помощь, однако часть обожженной кожи успела слезть с лица. Кроме того, Россер повредила правый глаз, который сейчас видит по-прежнему плохо.

Медики не дают гарантий, что зрение у девушки восстановится. Россер назвала произошедшее худшим и самым страшным днем в жизни.

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