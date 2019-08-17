Отпуск в заграничном отеле для многих - событие из ряда вон. К нему долго готовятся, копят деньги, придирчиво выбирают отель и, конечно, мечтают, что все пройдет по высшему разряду. Разбираемся, какие туристы нередко становятся объектами насмешек.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Запасливые

Несмотря на изобилие еды в отелях с системой "все включено", некоторые боятся внезапно проголодаться и обязательно берут с собой на пляж пару яичек или булочек, даже если обед через всего лишь четыре часа.

Угрюмые

О суровых лицах россиян ходят легенды. Но хмурыми лицами вряд ли получится кого-то запугать, только насмешить, тогда как непринужденная улыбка и хорошее настроение поможет быстро наладить контакт с персоналом и другими отдыхающими.

Домашние

Такие товарищи всюду чувствуют себя как дома, например, запросто приходят на ужин в домашнем халате или растянутом трико. Конечно, не стоит бросаться в другую крайность и наряжаться в смокинг или вечернее платье, но взять с собой более уместный наряд можно всегда.

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