В странах СНГ регистрируется все больше случаев мошенничества при помощи банковских операций онлайн. Делается это так: вам звонит уверенный мужской или женский голос, представляется сотрудником банка и выдает какую-либо "легенду". После этого звонящий просит назвать смс-код, который придет на ваш номер телефона. Если вы его назовете - деньги с вашей карточки моментально спишут мошенники, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Другой вариант обмана - когда звонящий просит назвать кодовое слово, к которому привязан ваш банковский счет. Чтобы не потерять деньги, надо помнить главное: ни при каких обстоятельствах нельзя называть кодовое слово или говорить смс-код людям, которые позвонили вам сами. Даже если они назвались сотрудниками банка и звучали очень убедительно. Смс-коды сотрудники банка не требуют никогда, а кодовое слово вы должны называть, только если позвонили в банк сами.

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