Погодные явления - благоприятные и не очень, тоже могут быть предметом практического туризма. Иными словами, есть на земле места, где вероятность застать то или иное погодное явление необычайно высока.

Day.Az со ссылкой на tonkosti.ru предлагает вашему вниманию список самых интересных погодных направлений планеты.

Молнии в Кататумбо, Венесуэла

Национальный парк Кататумбо в Венесуэле - место, где живут молнии. Благодаря уникальному сочетанию климатических условий - пятитысячников Анд с одной стороны и озера Маракаибо, расположенного на уровне моря, с другой - небеса здесь практически постоянно озарены вспышками электрических разрядов. Естественную подсветку можно наблюдать около 160 ночей в году: в особенно "удачные" сутки в минуту сверкают до 40 молний, и так на протяжении 8-9 часов! Нужно ли говорить, что зарево видно на большом расстоянии от национального парка - как минимум, за 400 км. Световой спектакль, однако, бесшумен: гром в Кататумбо отсутствует, так что ничто не помешает насладится тишиной.

Когда и как увидеть: максимальное количество молний наблюдается в течение влажного сезона с мая по декабрь. До национального парка проще всего добраться из Мериды.

Радуга в Виктория Фоллз, Зимбабве или Замбия

"Грохочущий дым" - так звучит название водопада Виктория на языке аборигенов. Грохота и дыма, правда, водного, здесь действительно хватает: недаром этот водопад считается одним из наиболее живописных и крупнейших на планете - участок реки Замбези шириной около 1,7 км низвергается с высоты 100 метров в ущелье. Такая активность порождает сумасшедшее количество брызг - над водопадом постоянно висит водная дымка. А где капельки воды, там и радуга! Еще более удивительное зрелище открывается взору полуночников: яркий лунный свет точно так же, как и солнечный, преломляется на 7 лучей разной длины, окружая водопад Виктория ореолом пастельных красок.

Когда и как увидеть: лунные радуги лучше всего наблюдать на полнолуние в период "большой воды" с апреля по июля. Для этой цели имеет смысл отдать предпочтение замбийской стороне водопада - обзор отсюда просто великолепный!

Облако в заливе Карпентария, Австралия

Гигант среди облаков, Морнинг Глори - самое известное "воздушное" создание не только Австралии, но и всего мира. Только представьте: плотный рулон белой ваты протяженностью до 1 000 км (!) нависает в 100 метрах над землей и движется со скоростью до 60 км/ч! Отправная точка для наблюдения за облаком - небольшой городок Беркстаун на крайнем севере штата Квинсленд. Полезная наводка: Глори вот-вот нагрянет, если в местном магазине начали запотевать стекла холодильников, а углы крытых пластиком столов - загибаться кверху. Над облаком даже можно полетать на парапланах.

Когда и как увидеть: облако формируется ранним утром в сентябре-октябре, лучшее место для наблюдений - Берктаун, штат Квинсленд.

Туман в пустыне Атакама, Чили

Пустыня Атакама в Чили - одно из самых засушливых мест на Земле. Количество осадков здесь стремится к абсолютному нулю: 1 мм в год считается небывалой щедростью небес, ведь во многих районах пустыни на протяжении последних 400 лет не выпало ни капли влаги. Почва в Атакаме явно напоминает марсианскую: красная пыль и ни былинки. Впрочем, и здесь теплится жизнь - причем, даже весьма крупная: лисички и антилопы-гуанако, не говоря уже о всякой подножной мелочи типа сусликов. Как им это удается? Элементарно: в Атакаму поступают массы влажного воздуха с берегов Тихого океана, которые местные называют "каманчакас". Пуховые "подушки" влажного тумана каждое утро укрывают растрескавшуюся почву - а животные немедленно выходят на поверхность, чтобы сконденсировать на себе драгоценную влагу.

Когда и как увидеть: на протяжении всего года, отправившись на экскурсию в пустыню из ближайшего города Сан-Педро-де-Атакама (1 670 км от Сантьяго).

Северное сияние в Абиско, Швеция

Лучшим местом на планете для наблюдения за полярным сиянием считается шведский северный форпост Абиско - здесь небеса расцветают невероятными огнями каждую зимнюю ночь. Главное - запастись теплой одеждой и картами памяти для фотоаппарата!

Когда и как увидеть: лучшее время для наблюдений - с декабря по март. В Абиско есть отели, а ближайший транспортный узел находится в 100 км от города, в Кируне.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!