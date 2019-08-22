Житель Уэльса сбросил 90 килограммов, чтобы выполнить предсмертную просьбу дочери. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wales Online.

Дочь 56-летнего Майка Саммерс (Mike Summers) умерла от рака груди три года назад. "Последний разговор с ней был о том, что мне нужно постараться помочь зятю с ее детьми", - говорит он.

В то время Саммерс весил около 170 килограммов и страдал хроническими заболеваниями сердца и легких. "Лишь потеряв дочь, я начал понимать, что, если со мной что-то случится, я подведу всех остальных", - говорит он.

Несмотря на это, мужчина не сразу отказался от вредных привычек. Он ел с утра до вечера: пирожки на завтрак, затем бутерброды, потом разогретый обед из забегаловки, торгующей едой навынос. В оставшееся время он перекусывал чем-либо. В начале 2018 года его здоровье ухудшилось, и он попал в больницу.

Ровно год назад Саммерс записался на программу похудения, которую предлагает организация Slimming World. Диета и физическая активность помогли ему похудеть до 76 килограммов всего за 12 месяцев. "Я делал это не ради собственной выгоды, а для всех", - объясняет мужчина.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!