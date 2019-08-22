Умершая дочь заставила отца похудеть на 90 кг
Житель Уэльса сбросил 90 килограммов, чтобы выполнить предсмертную просьбу дочери. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Wales Online.
Дочь 56-летнего Майка Саммерс (Mike Summers) умерла от рака груди три года назад. "Последний разговор с ней был о том, что мне нужно постараться помочь зятю с ее детьми", - говорит он.
В то время Саммерс весил около 170 килограммов и страдал хроническими заболеваниями сердца и легких. "Лишь потеряв дочь, я начал понимать, что, если со мной что-то случится, я подведу всех остальных", - говорит он.
Несмотря на это, мужчина не сразу отказался от вредных привычек. Он ел с утра до вечера: пирожки на завтрак, затем бутерброды, потом разогретый обед из забегаловки, торгующей едой навынос. В оставшееся время он перекусывал чем-либо. В начале 2018 года его здоровье ухудшилось, и он попал в больницу.
Ровно год назад Саммерс записался на программу похудения, которую предлагает организация Slimming World. Диета и физическая активность помогли ему похудеть до 76 килограммов всего за 12 месяцев. "Я делал это не ради собственной выгоды, а для всех", - объясняет мужчина.
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