Эксперимент, результаты которого опубликованы в совместном докладе Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Северная Каролина, подтвердил, что мыть сырое мясо перед его приготовлением, в частности - куриное, смертельно опасно, так как резко повышается риск бактериального заражения.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Как выяснили ученые, когда вы моете мясо под струей воды, патогенные бактерии распространяются по всей кухне и попадают в пищу.

Доклад напоминает, что сырое куриное мясо часто бывает заражено опасными для человека бактериями Salmonella, Campylobacter и Clostridium perfringens. И когда вы, из самых лучших, безусловно, побуждений, полощите сырую курятину под струей воды, вы не только не избавляете ее от патогенов (это произойдет далее - в процессе кулинарной обработки мяса), но и своими собственными руками разбрызгиваете их по помещению - вместе с мельчайшими каплями воды.

В результате, бактерии распределяются по поверхностям кухни и попадают на все продукты в зоне видимости. И, как показал эксперимент, от этих последствий не может на сто процентов защитить даже самая усердная и тщательная уборка.

Из публикации следует, что в эксперименте участвовали триста добровольцев, которых разделили на две группы, поручив каждой приготовить салат и куриные бедра. При этом первую группу подробно проинструктировали касательно опасности мытья курятины, а второй инструкций не давали. Предоставленное для опыта мясо было заражено безвредным, но "хорошо поддающимся выявлению" штаммом кишечной бактерии E.coli.

В итоге, 61% участников второй группы перед приготовлением помыли мясо, и у 26% из них бактерии E.coli обнаружились впоследствии в салате. При том, что после приготовления пищи участники эксперимента провели уборку кухни с помощью антибактериальных средств.

Авторы исследования составили инструкцию по наиболее безопасной готовке курицы, в которой предлагают:

всегда оставлять приготовление мяса напоследок, после того, как все другие блюда уже сделаны;

использовать для нарезания сырого мяса отдельную разделочную доску, на которой не резать ничего, кроме него;

после работы с сырым мясом обязательно вымыть руки под проточной водой;

готовить курицу при температуре не ниже 73 градусов по Цельсию (именной при такой температуре погибают все опасные микробы).

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