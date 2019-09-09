Многие ещё из детства знают, что если вовремя притвориться спящим, то можно избежать нежелательной работы по дому или наказания за шалость, но откуда об этом приёме прознал хвостатый герой следующего видео, остаётся загадкой.

Время и место, в котором сделана запись, не уточняются, как и имена героев ролика, но даже из беззвучного видео становится понятно, что одному хорошему мальчику необходимо подстричь когти на лапах и он, судя по всему, не очень сильно настроен это делать, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сперва пёс саботирует просьбу хозяйки дать лапу, а когда та сама берёт её для проведения процедуры, хвостатый Ди Каприо, судя по взгляду, понимает, что неизбежное таки должно случиться, и не придумывает ничего лучше, как сыграть в очень уставшую собаку.

От встречи с когтерезом этот трюк, естественно, его не спас, зато актёрская игра смогла покорить не одну сотню тысяч зрителей во всём мире. Спустя три дня с момента публикации лишь на нескольких форумах ролик собрал более 7 миллионов просмотров.

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