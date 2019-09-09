https://news.day.az/unusual/1154551.html Когда взял свою девушку на игру любимой команды - ВИДЕО
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Когда взял свою девушку на игру любимой команды - ВИДЕО
Камера на стадионе запечатлела болельщика, пришедшего на футбольный матч вместе со своей девушкой. Девушка что-то долго и увлеченно рассказывала своему кавалеру, отвлекая от просмотра матча. Судя по реакции, парень находился на грани нервного срыва и жалел, что взял её на игру, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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