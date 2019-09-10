Говорят, деньги любят счет. А еще говорят, что для приумножения своих материальных средств, нужно правильно их хранить, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы заработанное не утекало сквозь пальцы.

Во-первых, деньги действительно любят счет. Не стоит пихать без разбору купюры в кошелек. Для того, чтобы успешно распоряжаться финансами, надо точно знать, сколько денег сейчас у вас в кошельке.

В самом кошельке деньги также стоит складывать аккуратно. Считается, что хранить купюры нужно в порядке убывания денежного достоинства.

Сами "бумажки" складывайте лицевой стороной к себе. Так, крупные купюры будут находиться ближе к вам, когда вы открываете кошелек. Комкать деньги и укладывать их вверх тормашками не стоит.

Не нужно использовать кошелек как "свалку" талонов, чеков и проездных. Лучше, чтобы в нем хранились только карточки и бумажные банкноты.

Считается, что хранить в кошельке фото родных тоже не стоит, потому как это отводит от него нужную энергию.

Еще есть теория "счастливой купюры", которую нужно всегда оставлять в кошельке. Однако ее не так просто найти. Считается, что материальную удачу принесет бумажка, на номере которой последние цифры сходятся с датой вашего рождения. Особенно хорошо, когда сошлись несколько цифр.

В целом к деньгам стоит относиться с уважением и бережно хранить их в кошельке. Тогда ваши финансы будут приумножаться и расти, а не утекать от вас сквозь пальцы.

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